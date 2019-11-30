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Lahey'de bıçaklı saldırı

Hollanda'nın Lahey kentinde, bıçaklı saldırı sonucu yaralananların olduğu bildirildi.

30.11.2019 00:26 | Son Güncelleme: 30.11.2019 00:28
'nın kentinde, bıçaklı saldırı sonucu yaralananların olduğu bildirildi.
Hollanda polisinden yapılan yazılı açıklamada, Lahey kentindeki Büyük Pazar Sokağı'nda bıçaklı saldırı sonucu yaralananların olduğu belirtildi.
Açıklamada, açık tenli, 45-50 yaşlarındaki saldırganın polis tarafından arandığı ifade edildi.
Yerel medyadaki haberlerde ise olayda yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Bu arada, olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibinin sevk edildiği, sokağın trafiğe kapatıldığı görüldü.
Lahey'de bıçaklı saldırı

Hollanda, Lahey, Güncel

Kaynak: AA


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