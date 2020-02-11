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Lahey Mahkemesi'nden "Sırp Kasabı" Mladiç'in öldüğü iddiasına yalanlama

Lahey Mahkemesi "Sırp kasabı" olarak bilinen ve Eski Genelkurmay Başkanı olan Ratko Mladiç'in öldüğü yönünde çıkan haberleri yalanladı.

11.02.2020 21:05 | Son Güncelleme: 11.02.2020 21:05Lahey Mahkemesi'nden
Mahkemesi "Sırp kasabı" olarak bilinen ve Eski Genelkurmay Başkanı olan Ratko Mladiç'in öldüğü yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Lahey Mahkemesi, Lahey kentinde hapiste bulunan ve "Sırp kasabı" olarak bilinen Sırp Cumhuriyeti Ordusu Eski Genelkurmay Başkanı Ratko Mladiç'in öldüğü ile ilgili sosyal medyada dolaşan iddiaların doğru olmadığını açıkladı. Uluslararası Adalet Divanı'nın Basın Ofisi, "Bu bilgi yanlış ve inkar edebiliriz" ifadelerini kullanırken, Ratko Mladic'in oğlu Darko Mladic de babasının ölmediğini belirtti. Sırp basınına konuşan Darko Mladic, "Ratko ile beş dakika önce konuştum. Beni rutin dışında aradı. Avukat ona çıkan haberleri söyledikten sonra bizimle temasa geçti. Bize endişelenmememizi söyledi. Sağlığı iyi değil ama yaşıyor" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Bosna Hersek Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bisera Turkovic, bugün sosyal medya hesabı hesabında 78 yaşındaki Eski Genelkurmay Başkanı Mladiç'in Lahey'deki hapishanede öldüğü yönünde bir paylaşımda bulunmuştu. - AMSTERDAM

Lahey, Güncel

Kaynak: İHA

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