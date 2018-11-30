Lahit Mezar" Selle Ortaya Çıktı

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde selin ardından Geç Roma
dönemine ait lahit mezar ortaya çıktı.
Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji
Müzesi yetkilileri, Bitez
Mahallesi'nde heyelan sonrası tarihi mezarın bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Mezarın Geç Roma dönemine ait lahit mezar olduğu tespit edildi. Müze Müdürlüğüne bağlı uzmanlar gözetiminde belediye ekiplerince mezarın bulunduğu alanda çalışma başlatıldı.
Mezardan çıkan parçalar ise Müze Müdürlüğü görevlilerince koruma altına alındı.
Muğla,Roma,Bodrum