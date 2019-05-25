25.05.2019 22:40
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Lahmacun Sırasında İki Grup Birbirine Girdi! Yaralılar Var

Şanlıurfa'da fırında lahmacun yapımı sırası nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde lahmacun sırası yüzünden fırında kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Kavgayı ayırmak için olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karıştıkları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

LAHMACUN SIRASINDA KAVGA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre olay, iftar vakti Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesine bağlı Çamlıyayla Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre iki grup arasında lahmacun yaptırma sırası nedeniyle fırında kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

OLAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine giden sağlık ekipleri, kavgada yaralanan Ali Ö., Bahattin Ö. ve Muhammed Aziz Ö.'yü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken İbrahim Y. ile Nasır K.'yi ise Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürdü. Kavgayı ayırmak için olay yerine giden polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Lahmacun Sırasında İki Grup Birbirine Girdi! Yaralılar Var kavga, Çamlıyayla, Karaköprü, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: İHA


YORUMLAR (34)
CİKO: Bu şekilde birbirinizi sabun gibi eritir kaybolup gidersiniz inşallah .bu arada devlet hastanesi odasında lahmacun sokmak yasak:)
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URFALI: nerede aşiret varsa orada sıkıntı var. .
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DELİ KISS: yiyin birbirinizi cahil sürüsü
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FATİH ÇAKMAK: Ayıptır günahtır senede bir ay misafir olan Ramazan ayımız var onada tahammül edemiyorsaniz yazıklar olsun her bir olayı Ramazan ayina oruca baglamasaniz şaşırdım zaten .. sanki oruçlu olmasalar güllük gulustanlikmis gibi yasiyorlarda hergun bir olay hergun cinayet kavga tecavüz . .. yazık çok yazık
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