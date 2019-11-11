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Lahmacundan zehirlenen 13 öğrenci hastanelik oldu

- Lahmacundan zehirlenen 13 öğrenci hastanelik oldu Ordu'da yedikleri lahmacundan zehirlendikleri iddia edilen 13 öğrenci tedavi altına alındıORDU - Ordu'da yedikleri lahmacundan zehirlendikleri iddia edilen 13 öğrenci, tedavi altına alındı.

11.11.2019 19:03 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:05
- Lahmacundan zehirlenen 13 öğrenci hastanelik oldu
'da yedikleri lahmacundan zehirlendikleri iddia edilen 13 öğrenci tedavi altına alındı
ORDU - Ordu'da yedikleri lahmacundan zehirlendikleri iddia edilen 13 öğrenci, tedavi altına alındı.
Ordu'nun ilçesinde Öceli Hüsamettin Çabuk Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri, dışarıdan sipariş verip yedikleri lahmacundan sonra fenalaştı. Bazı öğrenciler, ambulans vasıtası ile Ordu üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. 8 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayeti ile hastanede tedavi altına alınırken, 5 öğrenci ise aileleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye getirildi.
Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek, yetkililerden öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı. Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin lahmacundan numune aldığı öğrenildi.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, konuyla alakalı tahkikat sürüyor.
Lahmacundan zehirlenen 13 öğrenci hastanelik oldu

Altınordu, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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