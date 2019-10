Lahos balıkları Gökova Körfezi ile buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, denizlerde popülasyonunu arttırmak, biyoçeşitliliğe katkı sunmak amacıyla yürütülen balıklandırma projesi kapsamında Gökova Körfezi'ne bin adet lahos balığı bırakıldı.Gökova Körfezi'ne tarihinde ilk defa balık bırakılırken, Tarım ve Orman Bakanlığı Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapılar Daire Başkanı Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Fırat Erkal, Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birlik Başkanı Ramazan Özkaya ve Akyaka Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Can Görgün bin adet lahos balığını denizle buluşturdu."Ege ve Akdeniz'e 6 bin Lahos bırakıldı"Tarım ve Orman Bakanlığı Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapılar Daire Başkanı Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz, "Yönetimi "Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü olarak bugün Gökova Körfezinde lahos bıraktık. Lahos üretilmesi son derece zor ve yüksek bilgi teknoloji isteyen bir balık türü. Dünyada bu düzeyde ilk defa Türkiye'de başarılmış bir balık özel bir firma tarafından üretildi. Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Gökova Körfezine bırakıldı. Burada bırakılan Bin adet balık ile birlikte toplam Akdeniz ve Ege'ye 6 bin adet lahos balığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından bırakılmış oldu. Yöre halkından, sakinlerinden ve balıkçılardan ricamız balıkları avlama boyutunun altında tutmamaları, tutanlara mani olmaları kendi gelecekleri açısından son derece önemli. Ülke çapında bu sene Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 40 milyon civarında balığı kaynaklara bıraktık. Her sene bu aktivitemiz devam ediyor" dedi."Vatandaşlarımızı balık tüketmeye davet ediyoruz"Vatandaşları balık yemeye davet eden Doç. Dr. Kanyılmaz, Türkiye'de her ailenin bütçesine göre balık bulunduğunu söyledi. Kanyılmaz, "Ülkemizde insanlarını balık tüketmeye davet ediyoruz. Balık son derece sağlıklı ve ucuz. Hangi balığın olduğunun çok önemi yok. Bütçeleri elverdiği imkanlar ölçüsünde çocuklarına balık yedirmelerini, sağlıklı nesiller yetiştirmeleri açısından son derece önemli" dedi.2023 hedefi 2 milyar dolar balık ihracatıTarım ve Orman Bakanlığı'nın Cumhuriyet'in 100'üncü yılında hedef olarak belirlediği 1 milyar dolar ihracat rakamının 2018 yılında yakalandığını, yeni hedefin 2 milyar dolar olduğunu belirten Kanyılmaz, "Ülke olarak Türkiye'de yetiştirilen balıklarımızın başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyada 85 ülkeye ihraç ediyoruz. İhraç ettiğimiz balık miktarı 180 bin ton. Buradan da 952 milyon dolar gelir elde ediyoruz. Biz aslında 2013 yılında 1 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflemiştik. Balıkçılarımızın ve üreticilerimizin üstün gayreti ile 2018 yılında normal hedefinden 5 yıl önce milyar dolar hedefine yaklaştık. Dolayısıyla 2013 hedefimizi 600 bin ton balık üretimi yetiştiricilik yoluyla üretim ve 2 milyar dolar olarak belirledik" dedi. - MUĞLA