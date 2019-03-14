"Laiklik Elden Gidiyor" Diyen Süleyman Dede, Haydar Baş'ın Adayını Görünce Sağır Oldu

"Laiklik elden gidiyor", "155'i ararım, içeri aldırırım. Biz burada kürtaj yapıyor" sözleriyle gündeme oturan Süleyman Çakır, muhaliflerin propagandasını duyunca aniden sağır oldu.

"KULAKLARIM 3 GÜNDÜR DUYMUYOR"

Bağımsız Türkiye Partisi Adayı Hüseyin Turhan, Üsküdar'da bir parkta Çakır ile karşılaştı. Turhan'ın tam Haydar Baş'ı ve BTP'yi anlatmaya başladığı sırada, Çakır, "Yahu, kulaklarım 3 gündür aniden duymuyor" diyerek anlatılanları anlamadığını söyledi.

"NERELİSİN?" SORUSUNA CEVAP VERDİ

Turhan, Çakır'ın bu sözleri üzerine, nereli olduğunu sordu ve "Sinopluyum" yanıtını aldıktan sonra "Duyuyormuş" dedi ve gülerek uzaklaştı.