Lain Filmi

Yönetmen
koltuğunda Onur Aldoğan'ın oturduğu Lain film
i, gizemli bir aşk hikayesi ile gömü aramaya çalışırken sıra dışı olaylar yaşayan insanların hikayesini konu ediyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan Lain film
inin oyuncu kadrosunda Yalın
Cengiz, Sinan Taşkan, Funda Dönmez, Asuman Özdemir ve Rıfat Kanpara gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
Onur AldoğanSenaryo:
Erkan ÇaltepeOyuncular:
Yalın Cengiz, Sinan Taşkan, Funda Dönmez, Asuman Özdemir, Rıfat KanparaFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
LainYapımcı Firma:
Cinemoon FilmYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
10.04.2020 Lain Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.