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Lakers, LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Pistons'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, sahasında Detroit Pistons'ı 106-99 yendi.

06.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:02 Lakers, LeBron James'in
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, sahasında Detroit Pistons'ı 106-99 yendi.
NBA'e 5 maçla devam edildi. LeBron James, takımı Lakers'ın Pistons'ı 106-99 yendiği mücadelede 21 sayı, 14 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.
Üst üste 5. olmak üzere 29. galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Lakers'ta Anthony Davis ise 24 sayı, 11 ribaunt, 8 blokla mücadele etti.
Karşılaşmada 20 blok yapan Lakers, 1982'deki 21 blokluk kulüp rekoruna yaklaştı.
Pistons'ta Derrick Rose'un 28 ve Svi Mykhailiuk'un 14 sayısı, sezonun 24. mağlubiyetini önleyemedi.
Öte yandan, milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın evinde Minnesota Timberwolves'a 118-103 mağlup olduğu mücadeleyi 7 sayı, 2 ribaunt, 1 asist, 1 blokla tamamladı.
NBA'e 9 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Los Angeles Clippers-New York Knicks: 135-132
Miami Heat-Portland Trail Blazers: 122-111
Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves: 103-118
Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 114-121
Los Angeles Lakers-Detroit Pistons: 106-99

Los Angeles Lakers, Detroit Pistons, Lakers, Spor

Kaynak: AA

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