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Lakers, LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Nets'i yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets'i 128-113 yendi.

24.01.2020 10:24 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:24Lakers, LeBron James'in
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets'i 128-113 yendi.
NBA'e 3 maçla devam edildi. LeBron James, takımı Lakers'ın Nets'i 128-113 yendiği mücadelede 27 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle kariyerinin 91. "triple-double"ını yaparak galibiyette önemli rol oynadı.
36. galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Lakers'ta, Anthony Davis ise 16 sayı ve 11 ribaunt ile mücadele etti.
Nets'te Kyrie Irving'in 20 ve Taurean Prince'in 18 sayısı, sezonun 25. mağlubiyetini önleyemedi.
Cedi Osman'ın 9 sayısı Cavaliers'a galibiyet için yetmedi
Cleveland Cavaliers, sahasında Washington Wizards'a 124-112 mağlup oldu.
Ev sahibi ekipte Collin Sexton, 29 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olurken milli basketbolcu Cedi Osman 9 sayılık katkıda bulundu.
Wizards'ta ise 36 sayı atan Bradley Beal galibiyette önemli rol oynadı.
Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 112-124
Los Angeles Lakers-Brooklyn Nets: 128-113
Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 125-133

Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets, Lakers, Spor

Kaynak: AA

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