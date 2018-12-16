Lakers'ta Çifte "Triple Double"

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Charlotte Hornets
'i 128-100 yenen Los Angeles Lakers
'ın oyuncuları LeBron James ve Lonzo Ball, "triple double"a imza attı.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Los Angeles
Lakers, Charlotte Hornets deplasmanından 128-100 galip ayrıldı. Lakers'ta LeBron James 24 sayı, 12 ribaunt, 11 asist, Lonzo Ball da 16 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle üç istatistikte çift haneye ulaştı.
James ve Ball böylece 2007'de New Jersey Nets
formasıyla bunu başaran Jason Kidd
ve Vince Carter
'tan bu yana bir NBA maçında "triple double" yapan ilk takım arkadaşları oldu. James ile Ball, aynı maçta "triple double" yapan 8. takım arkadaşları olarak kayıtlara geçti.
Hornets cephesinde Malik Monk 19, Miles Bridges 17 sayıyla mücadele etti.
Sonuçlar Orlando
Magic- Utah Jazz
: 96-89
Charlotte Hornets-Los Angeles Lakers: 100-128 Detroit
Pistons- Boston Celtics
: 113-104 Memphis
Grizzlies- Houston Rockets
: 97-105 San Antonio
Spurs- Chicago Bulls
: 93-98 Oklahoma
City Thunder- Los Angeles Clippers
: 110-104 Phoenix
Suns- Minnesota Timberwolves
: 107-99
Charlotte Hornets,Lakers
16 Aralık 2018 Pazar 10:13