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Lalala Dünyası, Akdenizli çocuklarla buluşacak

Ezo Sunal'ın hazırladığı eğitici, öğretici ve keyifli etkinliklerin yer aldığı Lalala Dünyası, Akdeniz Belediyesi ve Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın sosyal medya hesapları üzerinden, yarın saat 11: 00'den itibaren kapılarını miniklere açacak.

15.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:22
Lalala Dünyası, Akdenizli çocuklarla buluşacak
Ezo Sunal'ın hazırladığı eğitici, öğretici ve keyifli etkinliklerin yer aldığı Lalala Dünyası, Akdeniz Belediyesi ve Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın sosyal medya hesapları üzerinden, yarın saat 11: 00'den itibaren kapılarını miniklere açacak.

Akdeniz Belediyesi, korona virüs salgınından korunmaları amacıyla evlerinden çıkmalarına tedbir getirilen çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri ve canlarının sıkılmaması için çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, usta oyuncu merhum Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal tarafından çocuklara yönelik olarak hazırlanan, hem eğitici hem de keyifli 3 atölye, bir oyun ve bir şarkı videosundan oluşan 'Lalala Dünyası', Akdenizli küçüklerle buluşacak.

Çocuklar için müzik ve oyun dolu yepyeni bir dünya

İlk atölye videosunun, 16 Nisan 2020 Perşembe günü saat 11.00'de Akdeniz Belediyesi ve Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın sosyal medya hesaplarından paylaşılacağı, 'Lalala Dünyası', 5 gün boyunca ve her gün aynı saatte Akdenizli çocuklara eğlence dolu anlar yaşatacak.

Lalala Dünyası

Lalala, özellikle 2-7 yaş arası okul öncesi çağdaki çocuklar için hazırlanmış, ister evde, ister okulda yararlanabileceğiniz orijinal şarkılar, oyunlar, el işleri, hikayeler ve ninnilerden oluşan kocaman bir dünya. Ezo Sunal'ın önderliğinde, okul öncesi çağdaki çocuklar için hazırlanan Lalala Dünyası, ister evde, ister okulda yararlanılabilecek zengin, yeni ve kocaman bir platform sunuyor. Çocuklar için güzel şarkılar ve macera dolu hikayelerin bulunduğu bu dünyada, ailelerin çocuklarıyla birlikte şarkılar söyleyip dans edebileceği, birbirinden eğlenceli ve keyifli aktiviteler de yer alıyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Ezo Sunal, Akdeniz, Güncel
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