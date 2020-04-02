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Lalapaşa Belediyesi evlere hijyen seti dağıttı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında her aileye belediye tarafından maske, el dezenfektanı ve eldivenden oluşan hijyen seti dağıtıldı.

02.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:50
Lalapaşa Belediyesi evlere hijyen seti dağıttı
Edirne 'nin Lalapaşa ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında her aileye belediye tarafından maske, el dezenfektanı ve eldivenden oluşan hijyen seti dağıtıldı.
Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tehdidine karşı ilçede yaşayan vatandaşların ihtiyacı olan koruyucu ürünleri ücretsiz olarak dağıttıklarını söyledi.
İlçe genelinde gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirten Arslan, "İçerisinde 1 adet el dezenfektanı, 3 adet maske, 6 adet hijyen eldiveni ve koronavirüse karşı alınacak tedbirlerin bulunduğu bilgilendirici broşürden oluşan setlerimizi dağıtmaya başladık. Her ailemize bu setleri ulaştırıyoruz. Ekiplerimiz kapı kapı gezerek vatandaşlarımıza bu ürünleri teslim ediyor. Belediye olarak virüs tehdidinin ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren önlemlerimizi aldık ve almaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları gerektiğini de vurgulayan Arslan, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara Vefa Sosyal Destek Grubu'nun gerekli desteği sağladığını kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: İsmail Arslan, Lalapaşa, Edirne, Güncel
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