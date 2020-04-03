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Lalapaşa'da sokak hayvanları belediye tarafından besleniyor

Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, ilçedeki sokak hayvanlarının düzenli olarak beslendiğini bildirdi.

03.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:06
Lalapaşa'da sokak hayvanları belediye tarafından besleniyor
Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, ilçedeki sokak hayvanlarının düzenli olarak beslendiğini bildirdi.
Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ederken sokak hayvanlarını da ihmal etmediklerini belirtti.
Sokak hayvanlarını unutmadıklarını aktaran Arslan, "İlçe merkezinde ve çevresinde yaşayan sokak hayvanlarını yaş kuru mamayla düzenli olarak besliyoruz. Sokaktaki canlarımızı, olağanüstü günler yaşadığımız bu dönemde unutmuyoruz. Belediye olarak sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarının da düzenli olarak sürdüğünü bildiren Arslan, vatandaşlara zorunlu olmadıkları sürece evde kalmaları tavsiyesinde bulundu.
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Kaynak: AA

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