Lalapaşa İlçesinin Kurtuluş Yıl Dönümü

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu
, Lalapaşa
ilçesinin kurtuluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Gaytancıoğlu, mesajında, Lalapaşa ilçesinin kurtuluş yıl dönümünü büyük bir mutluluk ve coşku ile kutladıklarını belirtti.
Lalapaşa ilçesinin düşman işgalinden kurtaran aziz kahramanların verdiği mücadeleyi, yazdığı destanı bir kez daha yüreklerinde hissettiklerini aktaran Gaytancıoğlu, mesajında şunları kaydetti:
"Kurtuluş Savaşımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün liderliğinde bağımsızlığına kavuşmak isteyen ulusumuzun kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla canını siper ederek kazanmış olduğu tarihte eşine ender rastlanan büyük bir zafer, birçok ulusa örnek teşkil eden büyük bir kahramanlık mücadelesidir. Bizler de bugün bu topraklarda yapılan bağımsızlık mücadelesini, tarihe yazılan destanı bir kez daha yürekten hissediyor, her 27 Kasım'da olduğu gibi bu yıl da Lalapaşa ilçemizin kurtuluşunu büyük bir mutluluk ve coşku ile kutluyoruz. Bizlere bıraktıkları mirasa canla, başla sahip çıkmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki Ulu Önder Atatürk'ün, şehit ve gazilerimizin bizlere emanet olan bu güzel topraklara sahip çıkmak, laik Türkiye
Cumhuriyetini sonsuza kadar yaşatmak, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak en kutsal görevimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Lalapaşalı hemşehrilerimin kurutuluş gününü kutluyorum."
26 Kasım 2018 Pazartesi 13:25