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Lale Başar, "Kan" filmiyle "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi

Oyuncu Lale Başar, "Vegas Movie Awards Film Festivali"nde yönetmen koltuğuna Yaren Zara Berg'in oturduğu "Bloodline (Kan)" adlı kısa filmdeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

16.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:24
Lale Başar,
Oyuncu Lale Başar, "Vegas Movie Awards Film Festivali"nde yönetmen koltuğuna Yaren Zara Berg'in oturduğu "Bloodline (Kan)" adlı kısa filmdeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.
Senaryosunu da Berg'in yanı sıra Ece Çalman'ın kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Meriç Özkaya, Necmettin Çobanoğlu, Jennifer Şebnem Schaefer ve Onur Berk Arslanoğlu yer alıyor.
Lale Başar, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, filmin çekimlerini Ürgüp'te gerçekleştirdiklerini aktararak, "Yönetmenine ve senaryosuna güvendiğim bir filmdi zaten. Hepimiz çok gönülden çalıştık. Koronavirüsün gündem olduğu bu dönemde hiç düşünmediğim bir haber oldu bu." dedi.
Başar, ödülün kendisi için sinema endüstrisinin kalbinden geldiğine işaret ederek, "Şu endişeli günlerde Vegas Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldığımı öğrenmek büyük bir moral oldu. 'Kan' filminde birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarımın ve yönetmenim Yaren Zara Berg'in de payı var bunda. Hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Yaren Zara Berg'in "Ya Ben"in ardından çektiği ikinci kısa metraj filmi olan "Kan"ın konusu ise şöyle:
"Perihan, Almanya'da yaşadığı yıllarda ailesinin baskısı yüzünden hayatıyla ilgili istemediği kararlar almak zorunda kalmıştır. Yıllarca oğulları Erkan'dan sakladıkları büyük sır gün ışığına çıkar. Perihan, bu olayla bir kez daha büyük bir trajedinin ortasına düşecektir."

Kaynak: AA

Etiketler: Film Festivali, Güncel
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