Lale Caddesinde sıcak asfalt serimi başladı

Lale Caddesinde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine başlandı. Belediye Başkanı, başkan yardımcıları ile birlikte asfalt çalışmalarını takip etti.Belediyesi tarafından belediye binası önündeki Doyuran Kavşağından başlayarakKöprülü Kavşağına kadar olan yolun sıcak asfalt yapılması projesi kapsamındaKavşağı ile Meteris Meydanı Kavşağı arasındaki bölümde çalışmalar sürüyor.Burada Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince bir süredir devam eden altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardındanekipleri tarafından yaya kaldırımı yapımı ve yeşil bant oluşturulmasına ilişkin çalışmalar başlatıldı. Yaya kaldırımlarının yapımı ile birlikte sıcak asfalt dökümüne geçilirken çalışmaları Belediye Başkanı Rasim Arı'da başkan yardımcıları ile birlikte takip etti. Çalışmalara ilişkin birim müdürlerinden bilgiler alan Arı, vatandaşlarla da sohbet etti.Lale Caddesinde gerçekleştirilen sıcak asfalt dökümünden dolayı esnaf ve vatandaşlar Arı'ya teşekkür etti.Gerek altyapı gerekse de üstyapı çalışmalarının şehrin tüm mahallelerinde yapılan çalışma programı çerçevesinde süreceğini kaydeden Arı, yapılacak olan yatırımlarla şehrin modern bir altyapı ve üstyapıya kavuşacağını kaydetti. - NEVŞEHİR