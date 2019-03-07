Lale ve Sümbüller Ekmek Kapısı Oldu

Kadirli
ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Gülizar Gözüsarı, 50 metrekarelik alanda yetiştirdiği lale ve sümbülleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.
Kadirli'nin Kızyusuflu köyünde oturan Gözüsarı, aile bütçesine katkı sunmak için neler yapabileceğini araştırırken İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yürütülen "Tarımda girişimci kadınlar güçleniyor" projesini gördü ve başvurdu.
Aldığı eğitimin ardından aldığı 6 bin 500 lira destekle 6 bin lale ve sümbül soğanı alan Gözüsarı, aldığı soğanları evlerinin bahçesinde hazırladığı 50 metrekarelik alana dikti.
Geri kalan saksı, toprak ve işçilik gibi masrafları kendisinin karşıladığını söyleyen Gözüsarı, "4 çocuk annesi ev hanımıyım. İlgili ve meraklı kadın olduğum için evde otururken İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce açılan kursa katılarak proje hazırladım. Projemin üçüncü oldu. Aldığım teşvikle evimin bahçesine lale ve sümbül serası kurdum." diye konuştu.
Yetiştirdiği lalev e sümbüllerin yoğun talep gördüğünü belirten Gözüsarı, "Seneye daha fazla üretmeyi planlıyorum. Sadece Osmaniye
'de değil Türkiye
'nin her yerine ulaşarak pazarlamak istiyorum. Kadın isterse başarır. Kadın istedikten sonra yapamayacağı yoktur. Buna inanıyorum. Kadınların boş durmamalarını, çalışmalarını tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.
Kadirli, Güncel
Kaynak: AA