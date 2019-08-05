Laleli'de alışveriş festivali başladı, 250 alıcı ağırlanacak

Laleli Fashion Shopping Festival'i başladı. Festivalde çok sayıda ülkeden 250 alıcı ağırlanıyor.



Bu yıl 8'ncisi düzenlenen Laleli Fashion Shopping Festival'i başladı. 9 Ağustos tarihine kadar sürecek olan festivalde yaklaşık 40 hazır giyim firması stant kurdu. Festivalde çok sayıda ülkeden 250 alıcı ağırlanıyor. Alıcılar, festivalde ticari bağlantılar yanı sıra B2B görüşmeleri yapama imkanı buluyor. Laleli Sanayici ve İş insanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca festival hakkında bilgi verdi.



"2 bin 500 mağaza iki gün boyunca alışveriş yapmış olacak"



Festivalin bu yıl 8'incisini düzenlediklerini dile getiren Gıyasettin Eyyüpkoca, "Bu sene 12 ülkeden alım heyeti organizasyonu yaptık. 250'nin üzerinde alım heyeti için gelmiş insanlar var. Tabii alım heyeti organizasyonu yaparken önce beri olan belirli bir şartımız var. Her gelen alıcının en az 10 tane perakende mağazasının olması gerektiği şartı bulunuyor. 250x10 yaptığımızda 2 bin 500 mağaza iki gün boyunca alışveriş yapmış olacak, sipariş vermiş olacak. Bu festivali Ağustos ayının başında yapma sebebimiz, sezon açılışından kaynaklıdır. Sonbahar ve Kış sezonunu başlangıcını göstermiş oluyoruz. İki günün sonunda bir önceki senenin üstünde bir işlem hacmi olacağını düşünüyoruz. Dernek olarak biz burayı organize ediyoruz ama bize destek olan birçok sponsorumuz var. En başta Ticaret Bakanlığı'nın bize çok büyük katkısı var. Tabii biz bu alım heyeti organizasyonu yaparken, hem yol masraflarını hem de konaklama ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bunları yaparken aynı zamanda siparişleri alıyoruz" dedi.



Eyyüpkoca sözlerini şöyle sonlandırdı: "8'inci defa yapılan bir festivalin artık bilinirliği, güvenirliği ve kabul görünürlüğü çok üst seviyededir. Laleli'de de zaten baktığınızda insanların bu konudaki teveccühleri ve bu festivale gösterdikleri ilgi bunu gösteriyor. Herkesi bu alana bekliyoruz. Bu etkinliğin güzelliğini görsünler istiyoruz". - İSTANBUL

Kaynak: İHA