05.07.2019 00:05
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LaLiga Takvimi: Real Madrid

Real Madrid, ilk LaLiga 2019/20 muhalefetini keşfetti; 17 ve 18 Ağustos haftalarındaki kampanyayı başlatan Zidane, Balaídos'ta Celta'ya karşı başlayacak. Ardışık ikinci yıl için, takvim asimetriktir, yani ikinci raunttaki oyunların sırası ilke göre değişir. Clásicos, 10 nolu Camp Nou’da (26 ve 27 Ekim’in hafta sonu) ve 26’ncı Bernabéu’de (29 Şubat ve 1 Mart’ın haftasonu) düşüyor. Derby çatışmaları Wanda Metropolitano’da 7. (28 veya 29 Eylül) ve 22. maç günü Bernabéu'de (1 veya 2 Şubat) Real Madrid, LaLiga kampanyalarını Butarque'da Leganés'e karşı (23 ve 24 Mayıs) kapatacak.

Real Madrid, ilk LaLiga 2019/20 muhalefetini keşfetti; 17 ve 18 Ağustos haftalarındaki kampanyayı başlatan Zidane, Balaídos'ta Celta'ya karşı başlayacak. Ardışık ikinci yıl için, takvim asimetriktir, yani ikinci raunttaki oyunların sırası ilke göre değişir. Clásicos, 10 nolu Camp Nou'da (26 ve 27 Ekim'in hafta sonu) ve 26'ncı Bernabéu'de (29 Şubat ve 1 Mart'ın haftasonu) düşüyor. Derby çatışmaları Wanda Metropolitano'da 7. (28 veya 29 Eylül) ve 22. maç günü Bernabéu'de (1 veya 2 Şubat) Real Madrid, LaLiga kampanyalarını Butarque'da Leganés'e karşı (23 ve 24 Mayıs) kapatacak. LaLiga Takvimi: Real Madrid
Kaynak: Dugout
Zinedine Zidane, Real Madrid, Bala, Spor

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