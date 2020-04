Lamborghini, Coronavirüs ile Mücadele İçin Yüz Maskeleri Üretiyor

İtalyan otomotiv devi ve süper otomobil üreticisi Lamborghini , coronavirüs (Covid-19) ile mücadelede ben de varım diyor. Lamborghini, otomotiv endüstrisinde coronavirüs salgınıyla mücadele eden diğer büyük isimler arasına katıldı ve yüz maskeleri ile koruyucu pleksiglas kalkanlar üretmeye başladı.Bu zorlu zamanlarda medikal alanlar için gerekli olan bu malzemeler, İtalya'nın Bologna şehrindeki Sant'Agata Bolognese otomobil fabrikasında farklı departmanlarda üretiliyor ve Bologna'daki Sant'Orsola-Malpighi Hastanesi'ne bağışlanacak.Lamborghini CEO'su Stefano Domenicali, "Bu acil durumda somut bir katkı yapma ihtiyacını hissediyoruz. S.Orsola-Malpighi Hastanesi, hem çalışanlarımızın sağlığını korumak için programların geliştirilmesinde hem de araştırma projelerinde profesyonel danışmanlık yoluyla yıllardır işbirliğine dayalı bir ilişki içinde olduğumuz bir kurumdur. Bu savaşı birlikte çalışarak ve her gün bu salgınla mücadelede ön saflarda olanları destekleyerek kazanacağız." diye konuştu.İtalyan süper spor otomobil üreticisinin her gün 1.000 adet yüz maskesi ve 200 adet medikal yüz kalkanı üretme kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor. Yüz maskeleri, normalde Lamborghini otomobillerinin kabin içi parçalarını üreten ve aracın müşteriye özel şekilde üretilmesini sağlayan ekip tarafından üretiliyor. Medikal yüz kalkanları ise, karbon-fiber üretim tesisi ve Ar-Ge merkezindeki 3D yazıcılar kullanılarak üretiliyor.Üretilen bu malzemeler Lamborghini merkez binasının yaklaşık 30 km güneydoğusunda yer alan yerel hastaneye teslim edilmeden önce, Tıbbi ve Cerrahi Bilimler Bölümü bu malzemeleri validasyon (geçerlilik) testlerine tabii tutacak.Ayrıca COVID-19 krizi süresi boyunca dayanışmayı göstermek için Lamborghini, Sant'Agata Bolognese'deki tarihi merkez binalarını her akşam İtalyan bayrağının renkleriyle aydınlatıyor.

Kaynak: Tamindir