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Lamborghini'yi ikiye bölen kaza kamerada

Meksika'da meydana gelen kazada, ana yolda hızla ilerleyen bir cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Lamborghini marka otomobile çarptı.

06.09.2019 21:04 Lamborghini'yi ikiye bölen kaza kamerada
Meksika'da meydana gelen kazada, ana yolda hızla ilerleyen bir cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Lamborghini marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Lamborghini ikiye bölündü. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Meksika'nın Toluca şehri ile Atlacomulco bölgesini birbirine bağlayan otoyolda meydana geldi. Yan yoldan ana yola çıkan Lamborghini marka otomobile cip çarptı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, cipin Lamborghini'ye çarptığı ve otomobilin ortadan ikiye bölündüğü görüldü.

Yerel medya, kazada 5 kişinin yaralandığını, hastanede tedavi altında olduklarını duyurdu.



Lamborghini, Meksika, Dünya

Kaynak: DHA

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