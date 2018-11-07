07 Kasım 2018, 18:13
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Laminat Döşerken Kolunu Makineye Kaptırarak Yaralandı

Laminat Döşerken Kolunu Makineye Kaptırarak Yaralandı

SİNOP'ta bir evde laminat döşeyen Metin Kaya, kolunu spiral makinesine kaptırdı.

SİNOP'ta bir evde laminat döşeyen Metin Kaya, kolunu spiral makinesine kaptırdı. Yaralanan Kaya, hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Ada Mahallesi Martı Sokak'ta meydana geldi. Bir evde laminat döşeyen Metin Kaya, kolunu laminat kestiği spiral makinesine kaptırdı. Yaralanan Kaya, 112 Acil ekibinin müdahalesi sonrasında ambulansla  Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Sinop Metin Kaya,Sinop
07 Kasım 2018 Çarşamba 18:13