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Lampard açıkladı! Fenerbahçe'de Victor Moses, takımdan ayrılıyor

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, "Victor Moses, geri dönecek ama başka bir kulübe transfer olmak için. Görüşmeler devam ediyor." dedi.

20.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:22

menajeri Frank Lampard, Victor Moses'in 'den ayrılacağını duyurdu. Ocak 2019'da Chelsea'den Fenerbahçe'ye 1.5 sezonluğuna kiralık transfer olan Victor Moses'in transferi hakkında gelen soruya Frank Lampard, "Moses, kulübümüze geri dönecek. Ancak, başka bir kulübe transfer olacak. Moses için son görüşmeleri gerçekleştiriyoruz." cevabını verdi.

INTER'E TRANSFER OLACAK İDDİASI

İtalyan basınının iddiasına göre Victor Moses, 10 milyon euro satın alma opsiyonuyla birlikte Chelsea'den Inter'e transfer olacak. Fenerbahçe'nin ise fesih karşılığında Moses'ın harcama limitinden düşecek yarım sezonluk 10.5 milyon TL maaşı dışında bu transferden bir kazanç sağlayıp sağlamayacağı netlik kazanmadı.

(Sporx)

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Lampard açıkladı! Fenerbahçe'de Victor Moses, takımdan ayrılıyor

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