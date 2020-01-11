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Lana Rhoades kimdir? Lana Rhoades kaç yaşında? Lana Rhoades boyu, kilosu

Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, sosyal medyada en yüksek takipçi sayısına sahip kullanıcılar arasında yer alıyor. Paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelen Lana Rhoades kimdir? Lana Rhoades kaç yaşında, nereli? Lana Rhoades boyu, kilosu haberimizde.

11.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:42Lana Rhoades kimdir? Lana Rhoades kaç yaşında? Lana Rhoades boyu, kilosu

Sosyal medyanın popüler isimlerinden Lana Rhoades, yetişkin filmlerinin tanınan yüzleri arasında yer alıyor. 1996 yılında Amerika'da doğan Lana, bu sektöre adım atmadan önce garsonluk yapıyordu. Lana Rhoades hayatı, biyografisi, sevgilisi ve daha fazlasını derledik!

LANA RHOADES KİMDİR?

yıldız Rhoades, 6 Eylül 1996 yılında Amerika'da dünyaya geldi. Çekoslovakya kökenli bir ailenin çocuğu olan Lana Rhoades, yetişkin içerikli filmlere başlamadan önce bir restoranda garson olarak çalışıyordu. Kariyerine 2016 yılında başladı ve Kariyeri fazla sürmeden 2018 yılında sonlandırdığı söyleniyor. Bu yıla kadar 230'dan fazla filmde yer aldı. Ardından Chicago'ya dönerek arkadaşıyla evlendiği de diğer iddialar arasında.

Lana, 1.60 cm boyunda ve 52 kilo ağırlığında. Mavi gözleri, kahverengi saçlarıyla en çok beğenilen yıldızlar arasında. Lana Rhoades'in vücut ölçüleri ise 87-59-89 şeklinde.


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