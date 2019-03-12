12 Mart 2019, 09:54
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Lanetli Kapı Filmi

Lanetli Kapı Filmi

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Küçük bir kasabada yaşayan ailenin hayatı, bir gün ormana yaptıkları bir gezi sırasında gizemli bir kapı bulmaları ile bambaşka bir hal alır. Kapıyı bulmalarından sonra hayatları kötüye gitmeye başlayan aile, bu gizemli kapının sırrını öğrenmeye karar verir. Keşfettikleri şey, sadece artık kullanılmayan bir kapı mı, yoksa kimsenin öğrenmek istemeyeceği karanlık bir gerçeğe açılan bir kapı mıdır?


Yönetmen: Billy Chase Goforth
Senaryo: Billy Chase Goforth
Oyuncular: John-Michael Fisher, Katherine Forbes, Levi Hudson, CJ Jones, Carter Moore, Jennifer Pierce Mathus, Cassie Self, Mark Landon Smith, David Rees Snell
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Door in the Woods
Yapımcı Firma: Rockhill Studios
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: MC Film
Vizyon Tarihi: 26.04.2019

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Kaynak: InterSinema.com