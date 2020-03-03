Lanetli Kardeş Filmi

Cassie, bazı sorunları olan genç bir ressamdır. Bazı geceler gördüğü korkunç rüyaları tuvale aktarmaya başlar. Genç
kadın, bir süre sonra çizdiklerinin gerçek hayatta işlenen cinayetler olduğunu fark eder. Bu sırada arkadaşları ve aile üyelerinin teker teker ölmeye başlaması ise işlerin iyice karışmasına neden olur. Çizdikleri ile katil arasında bir bağlantı olduğunu fark eden Cassie, cinayetleri durdurmak ve kendisini bu kabustan kurtarmak için geçmişi ile yüzleşmek zorundadır.Yönetmen:
Sam BarrettSenaryo:
Sam Barrett, Robbie StudsorOyuncular:
Nicola Bartlett, Austin Castiglione, Liam Graham, Amanda WoodhamsFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Dark SisterYapımcı Firma:
BMS FilmYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
96 dk.Dağıtıcı Firma:
MC FilmVizyon Tarihi:
01.01.2070 Lanetli Kardeş Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.