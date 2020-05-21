Laodikya'nın 2 bin 200 yıllık tiyatrosu ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor

Laodikya Antik Kenti'nde yer alan Helenistik döneme ait 2 bin 200 yıllık tiyatroda kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

21.05.2020 20:02 | Son Güncelleme: 21.05.2020 20:08
Laodikya Antik Kenti'nde yer alan Helenistik döneme ait 2 bin 200 yıllık tiyatroda kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.
UNESCO Dünya Mairas Geçici Listesi'ne giren Laodikya Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmaları 2008 yılından beri yılın 12 ayı devam ediyor.
Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığındaki ekip tarafından yürütülen çalışmalar antik tiyatro kısmında sürdürülüyor.
Prof. Dr. Şimşek, yaptığı açıklamada, tiyatroyu orijinalliğini koruyarak ayağa kaldırmaya çaba gösterdiklerini söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayan Şimşek, kazı ve restorasyon çalışmalarının, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Güney Ege Kalkınma Ajansından alınan destekle devam ettiğini hatırlattı.
Tiyatroyu ülke turizminin hizmetine sunmayı hedeflediklerini anlatan Şimşek, şunları kaydetti:
"M.Ö. 2. yüzyılda yapıldığını tespit ettiğimiz bu tiyatro, 3. yüzyılda yaşanan bir depreme bağlı bir restorasyon geçirmiş. 5. yüzyılın başında da sahne binası, kentin sur duvarının bir parçası olarak kullanılmış. Tiyatronun alt kaveyası mermerden, üst kaveyası ise travertenden yapılmış. Yaptığımız çalışmalarda özellikle alt kaveyada bulunan mermer basamakların çok kırılmış olduğunu fark ettik. Burada tamamlama yöntemine gidiyoruz. Eski, düzgün kesilmiş moloz taşlarla tamamlama yapıyoruz. Üst kaveyada ise çok az bir eksik var. Analizini yaptırdığımız traverten ocaklarından getirilen taşlarla bu kısımda restorasyonu sürdürüyoruz."
Şimşek, tiyatrodaki çalışmaları yaklaşık 1 yıl sonra tamamlamayı planladıklarını dile getirdi.
Mayıs ayının ortalarından itibaren çalışmalara tam kapasite devam ettiklerini anlatan Şimşek, "Binlerce yıl öncesine ait kültür varlıklarının ortaya çıkarılması ve ayağa kaldırılması için çalışıyoruz. Haziran ayının başından itibaren Laodikeia Antik Kenti'ni yeniden ziyarete açmayı planlıyoruz." Laodikya’nın 2 bin 200 yıllık tiyatrosu ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Pamukkale Üniversitesi, Helenistik, Laodikya, Güncel, Haber

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