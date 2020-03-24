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Laos'ta ilk yeni tip koronavirüs vakaları görüldü

Laos'ta ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi.

24.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:30
Laos'ta ilk yeni tip koronavirüs vakaları görüldü
Laos'ta ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi.
Şinhua ajansının haberine göre, Sağlık Bakanı Yardımcısı Phouthone Moungpak, basına yaptığı açıklamada, Laos vatandaşı biri kadın 2 kişide yeni tip koronavirüse rastlandığını belirtti.
Virüs tespit edilen kadın hastanın, semptomlar göstermeden önce ülkenin kuzeyindeki Vangvieng bölgesi ile Kamboçya 'ya giden bir turist rehberi olduğu aktarılan açıklamada, otel çalışanı olduğu belirtilen erkek hastaya ise eğitim kursu için gittiği Tayland 'da virüsün bulaştığının tahmin edildiğini bildirildi.
Başkent Vientiane'de tahsis edilen Mittaphab Hastanesinde tedavi altına alınan 2 hastanın durumunun ciddi olmadığını ve tedavinin iyi gittiğini söyleyen Moungpak, hastalarla yakın temasta bulunan kişilerin karantina altına alındığını sözlerine ekledi.
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Kaynak: AA

Etiketler : fahrettin koca, Kamboçya, Tayland, Güncel

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