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Laos'ta tur otobüsü yoldan çıktı: 13 ölü, 33 yaralı

Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta Çinli turist grubunu taşıyan otobüsün yoldan çıkması üzerine en az 13 kişi hayatını kaybetti.

20.08.2019 09:42 Laos'ta tur otobüsü yoldan çıktı: 13 ölü, 33 yaralı
Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta Çinli turist grubunu taşıyan otobüsün yoldan çıkması üzerine en az 13 kişi hayatını kaybetti.
Çin'in Viyentiyan Büyükelçiliği, 44 kişilik Çinli turist kafilesini taşıyan otobüsün Viyentiyan şehriyle turistik Luang Parabang beldesi yolunda kaza yaptığını açıkladı.
Açıklamada, kazada 13 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Bir etkinlik kapsamında Laos'ta bulunan Çin Halk Kurtuluş Ordusu sağlık ekiplerinin de yaralı Çinli turistlere ilk yardımda bulunduğu aktarıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, turist, Güncel

Kaynak: AA

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