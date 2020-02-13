Haberler » Güncel » Lapa lapa yağan kar Erzurum'u beyaza bürüdü - Haber

Lapa lapa yağan kar Erzurum'u beyaza bürüdü

Erzurum'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı etkisini arttırdı.

13.02.2020 11:33 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:34Lapa lapa yağan kar Erzurum'u beyaza bürüdü
'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı etkisini arttırdı. Kent merkezine yağan lapa lapa kar şehri beyaza bürüdü.

Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu şehir merkezinde yağan kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar da zor anlar yaşarken esnaf ise iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Havanın kar yağışıyla birlikte ısındığını belirten vatandaşlar, "Erzurum birkaç gündür eksi 40 dereceleri gördü. Hava gerçekten çok soğuk. Ama bu sabah başlayan kar yağışıyla birlikte birazcık ısındık diyebiliriz. Keşke çocuk olup kızaklarla kayabilsek" dediler.

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Iğdır çevreleri karla karışık yağmur, zamanla kar yağışlı, diğer yerlerde ise kar şeklinde olması bekleniyor. - ERZURUM

Erzurum, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
11:31  Dünya Radyo Günü ne zaman? 13 Şubat Dünya Radyo Günü nedir? Radyo ne zaman icat edildi?
11:16  14 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 14 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
11:13  13 Şubat Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:35  Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
13.02.2020 13:02:40