Laparoskopik Cerrahi Fark Oluşturuyor

Kaynak: İHA

Prof. Dr. Bülent Berker, Laparoskopik yöntemi hakkında bilgi verdi.Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Bülent Berker, son yirmi yılda laparoskopinin klinik kullanımının oldukça arttığını ifade ederek " Yeni ekipmanların geliştirilmesi ve konuyla ilgili yoğun çalışmalar endoskopinin cerrahinin tüm alanlarına girmesine neden olmuştur. Bu gelişmeler operatif jinekolojik laparoskopide de görülmüş ve basit tüp ligasyonuyla başlayan girişimler kompleks cerrahi prosedürlere kadar genişletilmiştir. Laparoskopi pelvik ve abdominal organları değerlendirmek için peritoneal boşluk içine bakarak yapılır. İnce bir alet (laparoskop, küçük bir video kamera ile benzer) göbekten açılan küçük bir kesiden yerleştirilir ve küçük bir video kamera sokulur. İçerisi televizyon monitöründen görüntülenir. Organların net görüntülenmesi için karın içi karbondioksit gazı ile şişirilir. Böylece karın genişler ve dokular birbirinden ayrılır. Diagnostik laparoskopi infertil kadınlarda üreme sisteminin değerlendirilmesi için en önemli yöntemlerden biridir. Diğer bir yapılma nedeni ise pelvik ağrıdır. Kadın genital sisteminde örneğin rahim, yumurtalıklar, tüplerin durumu ve karın boşluğundaki diğer organların (apendiks, karaciğer) durumunu değerlendirmeye imkan sağlar " dedi.Karın boşluğu ve üreme organlarının görüntülenmesiyle birlikte 2-3 küçük kesi içinden ince cerrahi aletler sokulmasının mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Berker, " Bu cerrahi yöntemin en önemli yararları daha az ameliyat sonrası ağrı, daha kısa hastanede kalma süresi ve daha küçük kesi yeridir. Operatif laparoskopi tüplerin tedavi edilebilir hastalıklarında kullanılır. Bunlar tüplerdeki dış gebelik, yumurtalıklardaki çeşitli kistler, endometriozis, dermoid kistlerdir. Endometriozis tedavisinde, yapışıklıkların tedavisinde ve tüplerin bağlanmasında kullanılır. Teknolojik gelişmeler sayesinde endoskopik cerrahi giderek artan bir oranda tüp cerrahisi, kısırlık, rahim çıkarılması ameliyatları, idrar kaçırma, kanser cerrahisi gibi jinekolojiyi ilgilendiren çeşitli durumlarda kullanılmaktadır" diye konuştu.Günümüzde endoskopik cerrahi tekniklerde baş döndürücü ilerlemeler olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Berker, " Laparoskopinin pek çok faydası vardır. Açık karın ameliyatlarına göre laparoskopik ameliyatlarda daha az ağrı olmaktadır. Laparoskopik ameliyatlardan sonra hastanede kalma süresi daha kısadır, karındaki kesi daha küçüktür, iyileşme süresi daha kısadır. Ayrıca infeksiyon riski daha azdır. Laparoskopik ameliyatlardan sonra, karın açılarak yapılan ameliyatlara göre daha çabuk iyileşeceksiniz. Laparoskopinin bir diğer faydası da çoğu kez geceyi hastanede geçirmenize gerek olmamasıdır. Laparoskopi çok küçük kesilerden yapıldığı için iyileşme hızlı olmakta ve daha az yara izi oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı. - ERZURUM