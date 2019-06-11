Laparoskopik ve Robotik cerrahiyle yaşama tutundular

Ege Üniversitesi
(EÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Turna
, özellikle ileri yaşları nedeniyle farklı sağlık sorunları bulunan ve ameliyat olması ciddi risk taşıyan hastalarda deneyimli ellerde laparoskopik ve robotik cerrahi ile başarılı sonuçlar alınabileceğini bildirdi.
Ege Üniversitesi'nden (EÜ) yapılan açıklamaya göre, robotik cerrahi alanındaki deneyimi ile birlikte İzmir
ve Edinburgh'daki çalışmalarıyla akademik kariyerine önemli başarılar ekleyen Turna, İzmir'de gerçekleştirdiği iki önemli operasyonla 78 yaşındaki Behiye İşliel ve 80 yaşındaki Mehmet Öztürk
'ün hayata yeniden tutunmasını sağladı.
Dr. Turna, 7 yıl önce böbreğinde tümör olduğu tespit edilen 78 yaşındaki Behiye İşliel'i, 2012 yılında ilk kez uygulanan robotik cerrahi yöntemiyle ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu.
Benzer sağlık sorunu nedeni ile yakın zamanda kendisine başvuran 80 yaşındaki Mehmet Öztürk'ü laparoskopik yöntemle ameliyat eden Turna, onun da iyileşmesinin sağladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Turna, böbrek tümöründe erken tanı ve tedavinin hayat kurtardığını, laparoskopik ve robotik cerrahinin vücuda daha az travma vermesi nedeniyle açık ameliyata göre çok daha kısa sürede iyileşme gözlendiğine ifade etti.
Kariyeri boyunca 3 binin üzerinde ürolojik ameliyat yaptığını belirten Turna, şunları kaydetti:
"Böbrek kanseri en öldürücü ürolojik kanser türü. Kapalı ameliyatlarla uygun olgularda böbreğe zarar vermeden yalnızca tümörlü bölümü alabiliyor ve hastanın iyileşme sürecini kısaltabiliyoruz. Böbrek tümörleri genellikle ileri yaşlarda görülmekte. Hipertansiyon, obezite ve sigara en önemli risk faktörleri arasında yer almakta. Genellikle çok sinsi bir hastalık olarak seyretmesine rağmen idrarda kan görülmesi, böğür bölgesinde ağrı, ele gelen kitle, kilo kaybı ve halsizlik böbrek kanserinin en önemli belirtileri. Hasta, böbrek ve tümöre bağlı faktörleri değerlendirerek tedavi sürecini planlıyoruz."
Kaynak: AA
Ege Üniversitesi
, Sağlık