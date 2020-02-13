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Lapseki AK Parti İlçe Teşkilatı delegelerle buluştu

Lapseki AK Parti İlçe Teşkilatı, mart ayında gerçekleşecek olan kongre öncesi delegelerle bir araya geldi.

13.02.2020 11:09 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:09Lapseki AK Parti İlçe Teşkilatı delegelerle buluştu
AK Parti İlçe Teşkilatı, mart ayında gerçekleşecek olan kongre öncesi delegelerle bir araya geldi.

7 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek olan AK Parti 7. Olağan İlçe Kongresine tek aday olarak çıkması beklenen İlçe Başkanı Namık Ergin delegelerle buluşuyor. Hem belde hem de köy ziyaretlerini sürdüren Ergin, Çardak ve Mecidiye köyde istişare toplantıları gerçekleştirdi. Seçim öncesi yoğun bir çalışma temposunda hedefe doğru ilerlediklerini kaydeden Ergin, vatandaşlara misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. - ÇANAKKALE

AK Parti, Lapseki, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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