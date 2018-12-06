Lapseki Belediye Meclis Toplantısı

Lapseki
Belediye meclisinin aralık ayının son toplantısı yapıldı.
Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz
, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçeye doğal gazı vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Bu konuda artık çok dikkatli olunması gerektiğini aktaran Yılmaz, "Bugüne kadar istediğimiz yeri kazıyorduk belediye olarak. Vatandaşımızda öyle. Bizler kazılar konusunda, hafriyat işi yapanlar konusunda artık yazı gönderiyoruz. Çünkü yer altında doğal gaz hattı geçmekte. Sizlerde belediye meclis üyesi olarak vatandaşlarımızı bu konuda uyarın. Tabii ki doğal gazın rahatlığı olduğu gibi bu konularda bazı sıkıntıları da var. Bunun içinde dikkatli olmalıyız. Doğal gazda bu güne kadar 500 abone yapılmış ve işlemlerini yaptıran vatandaşlarımızın evlerine doğal gaz veriliyor. Bu konuda hepinizin emeği var hepinize teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kolay olmadı hepinizin katkısı var." dedi.
Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Eyüp Yılmaz,Lapseki
06 Aralık 2018 Perşembe 11:45