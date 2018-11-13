Lapseki Belediyesinin 2019 Yılı Bütçesi Onaylandı

Lapseki
Belediyesinin 2019 yılı bütçesi 36 milyon 400 bin lira olarak bağlandı.
Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz
, meclis toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, mecliste yapılan görüşmelerle 2019 yılı bütçesinin 36 milyon 400 bin lira olarak onaylandığını belirterek, bütçenin ilçeye hayırlı olması diledi.
Bütçede, enflasyonla mücadele kapsamında hiçbir hizmette zamma yer vermediklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:
"En önemlisi vatandaşımızın temel ihtiyaçlarından biri olan içme ve kullanma suyuna göreve geldiğimizden beri hiç zam yapmadık. Göreve geldiğimizde suyun fiyatı neyse bugün de aynı. Beş yıldır hiç zam yapmadık. Bunun yanında 2014 yılında vatandaşımızın evlerinden akan suyla bugün akan suya bakmak lazım. İlçemizde değişmeyen su borusu kalmadı. Vatandaşlarımız evlerinde çamaşır yıkarken tereddüt ediyordu ama şimdi artık evlerindeki çeşmelerinden bardakla su içiyor. Vatandaşımızın evlerine gelen su, son sistem arıtmalardan geçerek geliyor. Bu tabi ki bizim için bir maliyet. Bizim ana temel felsefemiz vatandaşımızın menfaatinin ön planda tutulması. Biz toplumumuzu düşünerek karar alıyoruz."
Lapseki