Lapseki Belediyesinin Lokma Geleneği

19 Kasım 2018 Pazartesi 17:20



19 Kasım 2018 Pazartesi 17:20

Lapseki Belediyesinin kandil günlerinde belediye önünde başlattığı lokma dağıtma geleneği devam ediyor.Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve beraberindekiler belediye önünde vatandaşların kandilini kutladı.Lokma dağıtılan yere gelen Yılmaz'ın eşi Hacer Yılmaz, kadın kolları yönetimiyle vatandaşların kandilini kutladı.Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, bugün Hazreti Muhammed'in doğum günü olduğunu belirterek ve bu vesileyle tüm vatandaşların Mevlit Kandili'ni kutladı.Daha önceki kandillerde yapıldığı gibi belediye olarak bu kandilde de vatandaşlara lokma ikramında bulunduklarını dile getiren Yılmaz, "Yağan yağmura rağmen teveccüh fazla. Mevlit Kandili'nin ülkemize, vatandaşlarımıza hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum." dedi.AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer de İslam aleminin Mevlit Kandilini kutladığını ifade ederek, "Vatandaşlarımızla hem kandil münasebetiyle oluyoruz hem de ufak da olsa ikramla kandillerini kutluyoruz. Lapseki halkının ve İslam aleminin kandilini kutluyorum. Belediye başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.