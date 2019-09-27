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Lapseki Beyçayırlılar Derneğinden aşure ikramı

Lapseki Beyçayırlılar Derneği (BEY-DER) cuma namazı çıkışında vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

27.09.2019 17:08Lapseki Beyçayırlılar Derneğinden aşure ikramı
Lapseki Beyçayırlılar Derneği (BEY-DER) cuma namazı çıkışında vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yer alan tarihi Çınaraltı Meydanında aşure dağıtımı yapıldı. BEY-DER Başkanı Hasan Erkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Halk arasında aşure ayı olarak telaffuz edilen Muharrem ayında olmamız sebebiyle aşure ikramımız oldu. Allah İslam aleminin bu mübarek ayını hayırlara vesile kılsın. Organizasyonumuza katılan tüm misafirlerimize de derneğimiz olarak teşekkür ediyorum" dedi.

Çardak beldesinde aşure ikramı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde de vatandaşlara aşure ikram edildi. Belde Belediye Başkanı Metin Semerci, hazırlanan aşureleri vatandaşlara dağıttı. Semerci, "Paylaşmanın, birlikteliğin, bolluğun ve bereketin simgesi olan Muharrem ayının tüm hemşehrilerimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ederim" açıklamasında bulundu. - ÇANAKKALE

Hasan Erkan, Çanakkale, Lapseki, Güncel

Kaynak: İHA

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