20 Kasım 2018 Salı 12:28



20 Kasım 2018 Salı 12:28

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Dayanışma ve Geliştirme Derneği stratejik plan geliştirme toplantısı yaptı.Lapseki Dayanışma ve Geliştirme Derneği stratejik plan geliştirme toplantısı yaptı. Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından hizmet binasında gerçekleşen oturumu Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığında Mühendis Samet Kırmacı yönetti. Dernek Başkanı Hüseyin Duman basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, "Yönetim kurulu üyelerimiz arasında çok başarılı gençler var. Bu dinamizmi en iyi şekilde kullanabilmek için çalışmalarımıza başladık. Bugün stratejik planlamamızı gerçekleştirmek için toplandık. 2019-2023 yılları arasında uygulayacağımız planlamalarımız için odak toplantılarımız başladı. Arkadaşlarımız ile beraber gzft ve durum analizleri yaptık. Yönetim kurulumuzdan Ziraat Mühendisimiz Samet Kırmacı, Jeoloji Mühendisimiz Mertcan Yaman, İnşaat Mühendisimiz Emrehan Doğandan oluşan ekibimizi görevlendirdik. Bu ekip stratejik planlamayı son aşamaya getirip önümüzdeki toplantıda yönetim kurulumuza sunacaklar. Bundan sonraki süreçte Lapseki adına faydalı işler yapacağız" dedi. - ÇANAKKALE