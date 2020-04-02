Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Lapseki'de 2 bin aileye yardım kolisi dağıtıldı

Lapseki'de 2 bin aileye yardım kolisi dağıtıldı Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde hayırseverler tarafından hazırlanan 2 bin adet yardım kolisi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

02.04.2020 17:59 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:02
Lapseki 'de 2 bin aileye yardım kolisi dağıtıldı
ÇANAKKALE - Çanakkale 'nin Lapseki ilçesinde hayırseverler tarafından hazırlanan 2 bin adet yardım kolisi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Yardım kolileri belirlenen adreslere tek tek elden teslim ediliyor. Yapılan yardımlarla ilgili açıklamada bulunan Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin yaptığı: "Lapseki sosyal destek gurubumuz kurulduğu bugüne kadar 850 vatandaşımızın talebini yerine getirdi. Bununla birlikte ekiplerimiz belediye çalışanları ile birlikte alanda ihtiyaçlara yönelik tespit çalışması yaptı. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ile birlikte ilçemizde faaliyette bulunan iki büyük firma yetkilileriyle görüştük. Sağ olsunlar 2 bin adet gıda kolisi yardımında bulundular. Lapseki Vefa Grubu olarak bugün dağıtımını gerçekleştireceğiz. Biz bütün ihtiyaçları karşılamak için görev başındayız. 'Evde Kal Lapseki' diyerek tüm vatandaşlarımıza saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz" dedi.
Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ise; "Bizlere 2 bin koli erzak temin ettiler. Kendilerine Teşekkür ediyorum. Elbette ki hükumetimizin ve devletimizin yaptığı işlerde var. Vatandaşların mağdur olmaması için gerekli çalışmaları yapıyorlar. 65 yaş üstü ve mağdur olan kesimlere gerekli destekleri veriyorlar. Lapsekililer olarak kurallara uyuyoruz ve uymaya devam ediyoruz. Daha çok dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.
Ailelerin yüzü güldü
Maddi durumu iyi olmayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarla ilgili İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının mütevelli heyeti, Lapseki ilçe merkezi, belde ve köylerde 2 bin ihtiyaç sahibi aile belirledi. Lapseki Vefa Hizmet Gurubu aracılığıyla adreslere dağıtılan yardım kolilerini alan vatandaşların yüzü güldü. Korona virüs sebebiyle alınan tedbirler kapsamında işleri bozulan ve zor durumda kalan Şen mahalle sakinleri " Allah devletimize zeval vermesin" diyerek memnuniyetlerini ifade etti Lapseki’de 2 bin aileye yardım kolisi dağıtıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Eyüp Yılmaz, Çanakkale, Lapseki, Genel

Haberin Videosu :

Lapseki'de 2 bin aileye yardım kolisi dağıtıldı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Lapseki'de 2 bin aileye yardım kolisi dağıtıldı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

19:38: Salgından dolayı hayatını kaybedenler anısına saygı duruşu - Haberler 19:37: Türkiye'de son 24 saatte korona virüsten 79 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 356'ya yükseldi - Haberler 19:37: Bakan Çavuşoğlu: "Cezayir'deki bin 200 vatandaşımızı getireceğiz." - Haberler 19:35: Isparta'da kuyumcular nöbet sistemine geçiyor - Haberler 19:35: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Maalesef yurt dışında da vatandaşlarımız vefat etti bu sayı... - Haberler 19:11: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi - Haberler 18:56: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı 17:31: Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı - Haberler 17:30: Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı - Haberler 17:28: Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir - Haberler 17:04: Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti - Haberler 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?