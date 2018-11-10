Lapseki'de Avcılık Kursiyerleri Başarı Belgelerini Aldı

Çanakkale
'nin Lapseki
ilçesinde, avcılık kursunu başarıyla bitiren kursiyerler belgelerini aldı.
Lapseki Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Halk Eğitim Merkezinin katkılarıyla yapılan etkinlikte kursiyerler, çarşı içindeki bir kıraathanede Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz
'dan başarı belgelerini aldı.
Törende konuşan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, kursa katılarak başarı elde eden kursiyerleri kutladı.
Programa, Lapseki Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz
, Halk Eğitim Müdür Vekili Zafer Çelik
ve Avcılık, Atıcılık ve İhtisas Kulübü Başkanı Saffet Sargut da katıldı.
Eyüp Yılmaz,Çanakkale,Lapseki
10 Kasım 2018 Cumartesi 16:35