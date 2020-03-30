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Lapseki'de dezenfeksiyon çalışmalarına meyve üreticilerinden destek

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde meyve üreticileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilaçlama çalışmalarına destek verdi.

30.03.2020 21:06 | Son Güncelleme: 30.03.2020 21:22
Lapseki'de dezenfeksiyon çalışmalarına meyve üreticilerinden destek
Çanakkale 'nin Lapseki ilçesinde meyve üreticileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilaçlama çalışmalarına destek verdi.
Son 10 gündür ilçenin her birimini koronavirüse karşı ilaçlayan Lapseki Belediyesi ekipleri ile meyve üreticileri traktörlerle cadde ve sokakları ilaçladı.
Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, yaptığı açıklamada, koronavirüsün belirtilerini göstermeye başladığı ilk günden bu yana ilçede üreticiler ve vatandaşlarla mücadeleye devam ettiklerini söyledi.
Traktörünü alan üreticilerin ilçeyi ilaçlamak için bir araya geldiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:
"Bu ilaçlamayı meyve üreticilerimizle daha önce bir kez daha yapmıştık. 15-16 meyve üreticimiz ilçemizin tamamını ilaçladı. Tüm üreticilerimize, bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bizler ilaçlama anlamında ne gerekiyorsa yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, ne olur evlerinden çıkmasınlar. Belediyemiz tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu 7 gün 24 saat sizler için çalışıyor. Telefon edin yeter. Birlikte beraber olursak, beraber mücadele edersek Allah'ın izniyle bugünler de geçecek, bunu da yeneceğiz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Eyüp Yılmaz, Çanakkale, Lapseki, Güncel
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