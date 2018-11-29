Lapseki'de Doğal Gazın İlk Abonesi Başkan Yılmaz Oldu

29 Kasım 2018 Perşembe 16:44



29 Kasım 2018 Perşembe 16:44

Lapseki'de geçtiğimiz yıl başlanan doğal gaz çalışmalarının tamamlanmasıyla abonelik işlemlerine geçildi.Doğal gaz için ilk başvuruyu yapmak üzere yetkili kuruma gelen Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve eşi Hacer Yılmaz işlemlerini tamamladı.Kaymakam Tahir Şahin'in de katıldığı abonelik işlemleri sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Biz söz verdik ve bugün yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz çok şükür. Belki burada en büyük pay ilçemizde yaşayan hanımefendilerde diye düşünüyorum. Çünkü onların çok büyük bir talebi vardı. Daha önce yaptırdığımız anketlerde hanımefendilerin yüzde 98'i su, yüzde 95'i ise doğal gaz demişlerdi. Yapılan anketlerde bizde o günden bu güne başta hanımefendilerin olmak üzere ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirebilmek için çok yoğun bir çaba harcadık. Tabiki bu süreçte şansızlıklarımız oldu ama öncesinde Lapseki'de buraya doğal gaz gelmez, Lapseki'de doğal gaza ihtiyaç yok, yapamazsınız, olmaz, denen bir şeyin bugün gerçek olması hepimizin ortak mutluluğu." dedi.Kaymakamı Tahir Şahin de, "Bugün Lapsekili hemşerilerimiz adına çok mutluyuz. İlçemiz hizmet yarışında her gün yeni bir hizmetle tanışıyor. Bu noktada kamu kurumlarının uyum içerisinde çalışması her zaman ifade ettiğimiz gibi büyüklerimizin desteği ve gayretli yerel yönetim çalışması, belediye başkanımızın sıkı çalışması, belediye meclis üyelerinin gayretleri ile mümkün oldu. Bugün ilçemiz doğal gaza kavuştu hayırlı olsun." diye konuştu.