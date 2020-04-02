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Lapseki'de ihtiyaç sahiplerine 2 bin yardım kolisi dağıtıldı

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde 1915 Çanakkale Köprüsü yapımını üstlenen bir firma ile ilçede maden işletmeciliği yapan şirket tarafından bağışlanan ve içlerinde 22 farklı gıda malzemesi bulunan 2 bin yardım kolisi, 'Vefa Sosyal Destek Grubu' aracılıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

02.04.2020 16:17 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:18
Lapseki'de ihtiyaç sahiplerine 2 bin yardım kolisi dağıtıldı

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde 1915 Çanakkale Köprüsü yapımını üstlenen bir firma ile ilçede maden işletmeciliği yapan şirket tarafından bağışlanan ve içlerinde 22 farklı gıda malzemesi bulunan 2 bin yardım kolisi, 'Vefa Sosyal Destek Grubu' aracılıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Lapseki'deki, ihtiyaç sahibi vatandaşlara bir maden şirketi ile 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatını üstelenen bir firma tarafından bağışlanan 2 bin yardım kolisi, dağıtıldı. 'Lapseki Vefa Sosyal Destek Grubu' tarafından dağıtımı yapılan kolilerde 22 farklı gıda ürünü olduğu bildirildi.

Lapseki Hükümet Konağı bahçesine getirilen yardım tırı önünde açıklama yapan Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, "Lapseki Vefa Sosyal Destek Grubu ve Lapseki Belediyesi tarafından  ilçemizde yardıma muhtaç olan aileler tesbit edildi. İlçemizde faaliyet gösteren iki büyük firmayla temasa geçilerek, Lapseki için 2 bin koli yardım malzemesi temin edildi. Yardımlar hemen ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı. Kendi sağlığınız, sevdiklerinizin sağlığı için evde kalın" diye konuştu.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz da, "Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye'de görüldüğü andan itibaren, Lapseki Belediyesi olarak hemşerilerimizin sağlığını korumak düşüncesiyle önleyici bir takım kararlar alınmış ve bu kararların vatandaşlarımız ile paylaşılması uygun görülmüştür. Merkez dahil bütün kamu ve kuruluşları, camiler, kahvehaneler, eczaneler, duraklar, pastahaneler, yerel işletmeler, otogar güzergahı ve sanayi sitemiz tamimiyle ilaçlanmıştır. Halkımızın toplu olduğu her alanda dezenfekte çalışmalarımıza devam ediyoruz. İçişleri Bakanlığı'mızca, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın evden dışarı çıkmalarının kısıtlanması sonrasında, bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda, kaymakamlığımızın koordinasyonunda Lapseki'de Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri'miz oluşturulmuştur. Lapseki Belediyesi olarak belediyemiz bünyesinde biz de Vefa Sosyal Destek Gurubu oluşturduk. Vefa Sosyal Destek gurubumuz, 24 saat esasına göre hizmet vermektedir. 65 yaş üstü olan veya kronik hastalığı bulunan Lapseki sınırları içerisindeki vatandaşlarımız hem bilgilendirilmiş hem de olası bir talebe karşı kendilerine iletişim numalarımız bırakılmıştır. Bu kapsamda bin 672 vatandaşımıza ekiplerimizce ulaşılmıştır. Belediyemizin iletişim numalarını arayıp yardım talebinde bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçları Vefa ekiplerimiz tarafından karşılanmaktadır" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: 1915 Çanakkale Köprüsü, Hükümet, Lapseki, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Lapseki'de ihtiyaç sahiplerine 2 bin yardım kolisi dağıtıldı - Haberler

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