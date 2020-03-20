Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Lapseki'de meyve üreticilerinden Kovid-19 mücadelesine destek - Haberler

Lapseki'de meyve üreticilerinden Kovid-19 mücadelesine destek

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gönüllü meyve üreticileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, ilçenin tamamını ilaçladı.

20.03.2020 20:40 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:56
Lapseki'de meyve üreticilerinden Kovid-19 mücadelesine destek
Çanakkale 'nin Lapseki ilçesinde gönüllü meyve üreticileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, ilçenin tamamını ilaçladı.
Gönüllü çiftçiler, traktörlerinin arkasına taktıkları sistemle ilçeyi dezenfekte etti.
Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, yaptığı açıklamada, ilk günden beri koronavirüsle mücadeleye önem verdiklerini belirtti.
Kurulan ekiple 284 iş yeri, tüm toplu taşıma araçları, kamu binaları, camiler, kahvehaneleri ilaçladıklarını aktaran Yılmaz, "Bize başvuran vatandaşlarımızın evlerini de ilaçladık. Bugün de gönüllü meyve üreticilerimiz ile tüm ilçeyi yeniden dezenfekte ediyoruz." dedi.
Yılmaz, "Gönüllü 15 meyve üreticisi, traktörlerinin arkasına taktıkları sistemle bu akşam ilçeye 15 ton kadar ilaç attı. Meyve traktörlerini getirdiler. Biz de ilaç verdik. Kendilerini bu duyarlılıklarından dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Eyüp Yılmaz, Çanakkale, Lapseki, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

KKTC’de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta iyileşti Haberler
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta iyileşti
DSÖ, ’Bu bir umut’ deyip virüsle ilgili sevindiren gelişmeyi duyurdu Haberler
DSÖ, "Bu bir umut" deyip virüsle ilgili sevindiren gelişmeyi duyurdu
Osman Kavala’ya ’anayasayı ihlal’ suçlamasından tahliye kararı verildi Haberler
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi
İngiltere’den koronavirüs önlemi: Hepsi kapatıldı Haberler
İngiltere'den koronavirüs önlemi: Hepsi kapatıldı
Türkiye’de koronavirüse karşı önlem almayanların oranı belli oldu Haberler
Türkiye'de koronavirüse karşı önlem almayanların oranı belli oldu
İtalya’da en ölümcül gün! Korona bilançosu korkunç boyutlara ulaştı Haberler
İtalya'da en ölümcül gün! Korona bilançosu korkunç boyutlara ulaştı
Koronavirüs salgını binlerce bebeğin hayatını kurtardı Haberler
Koronavirüs salgını binlerce bebeğin hayatını kurtardı
Bir ülke daha koronavirüs nedeniyle karantina ilan etti Haberler
Bir ülke daha koronavirüs nedeniyle karantina ilan etti

Son Dakika Güncel Haberleri

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞ -2 - Haber Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - Şişli Etfal Hastanesi - Haber Trump: "Öğrenci kredilerinin geri ödemeleri 60 gün süreyle durduruldu" - Haber Sağlık çalışanlarına vatandaşlardan alkışlarla destek - Haber Dünya genelinde koronadan son 24 saatte bin 80 kişi hayatını kaybetti - Haber KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu - Haber İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak - Haber Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi - Haber Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu - Haber Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak - Haber Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı - Haber
Loading