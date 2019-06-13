Lapseki'de "Öğrenme Şenliği"

Lapseki
Halk Eğitim Merkezi tarafından okulların katkısıyla düzenlenen "Öğrenme Şenliği
" etkinlikleri yapıldı.
Şehit Hüseyin Çetin
İmam Hatip Ortaokulu bahçesindeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Etkinliğe eşi le katılan İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, kurdeleyi çocuklarla kesti ve beraberindekilerle kursiyerlerin ürünlerinden oluşan sergiyi gezdi.
Sergide en fazla ilgiyi gören ise İÇDAŞ-ÇİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin özel eğitim öğrencileri tarafından yuvarlama tekniğiyle 4 haftada yapılan Atatürk portresi oldu.
Programa, İlçe Garnizon Komutanı Albay Türker Altıngöz, Belediye Başkan Vekili Beyti Doğan, Milli Eğitim Müdürü Aydın
Şafak Kılıçaslan, Jandarma
Komutanı Kıdemli Başçavuş Tarkan
Kanra, Emniyet Müdürü Adnan Yenici, Tarım ve Orman Müdürü Latif Candan ve bazı okul müdürleri ile kursiyerler katıldı.
Kaynak: AALapseki
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