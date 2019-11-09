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Lapseki'de organ bağışı bilgilendirme standı kuruldu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 3-9 Kasım arasında kutlanan "Organ ve Doku Haftası" dolayısıyla sağlık personelleri tarafından bilgilendirme standı açıldı.

09.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:57Lapseki'de organ bağışı bilgilendirme standı kuruldu
'nin ilçesinde 3-9 Kasım arasında kutlanan "Organ ve Doku Haftası" dolayısıyla sağlık personelleri tarafından bilgilendirme standı açıldı.

Lapseki İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü, başlatılan kampanyaya dikkat çekmek için Lapseki'den geçen Bursa-İzmir (D-200) kara yolu üzerine "Organ Bağışla, Hayat Kurtar" sloganıyla pankartlar astı. Belirlenen noktalarda açılan stantlarda vatandaşlara broşür dağıtılarak organ bağışının önemi anlatıldı. Görevli sağlık personelleri dünyada olduğu gibi Türkiye'de de organ yetmezliği sebebiyle bağış bekleyen hastalar olduğunu vurguladı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Lapseki, Güncel

Kaynak: İHA

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