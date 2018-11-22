Lapseki'de "Peygamberimiz ve Gençler" Konulu Konferans Verildi

Diyanet İşleri Başkanlığı
Müşaviri Selahaddin Çelebi
tarafından Lapseki
ilçesinde "Peygamberimiz ve Gençler" temalı konferans verildi. Diyanet İşleri
Başkanlığı Müşaviri Selahaddin Çelebi tarafından Lapseki ilçesinde "Peygamberimiz ve Gençler" temalı konferans verildi. İlçe müftülüğü tarafından sahil sosyal tesislerinde düzenlenen programa Kaymakam Tahir Şahin
, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz
, idari amirler, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Müftüsü Sezgin gençlere yönelik verilen mesajlarla kuran ile bağın güçlenmesinin hedeflendiğini söyledi. - ÇANAKKALE
Çelebi,Diyanet İşleri Başkanlığı,Lapseki
22 Kasım 2018 Perşembe 13:35