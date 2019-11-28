Haberler » Güncel » Lapseki'de şehit ailesine ziyaret - Haber

Lapseki'de şehit ailesine ziyaret

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yeni doğan bebekler için hayata geçirilen "Hoş Geldin Küçük Hemşehrim" projesi kapsamında ev ziyaretleri devam ediyor.

28.11.2019 10:51 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:56Lapseki'de şehit ailesine ziyaret
'nin ilçesinde yeni doğan bebekler için hayata geçirilen "Hoş Geldin Küçük Hemşehrim" projesi kapsamında ev ziyaretleri devam ediyor. Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin ve Lapseki Belediye Başkanı Yılmaz, proje kapsamında şehit Zafer Çetin'in kardeşi Eyüp Çetin ve ailesi ile bir araya geldi.

Çetin ailesinin yeni bebeğiyle yakından ilgilenen Kaymakam Şahin, aile bireyleriyle bir süre sohbet etti. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ise ziyarette yaptığı açıklamada, "Hoş Geldin Küçük Hemşehrim projesi ile ev ziyaretlerimiz devam ediyor. Bugün Lapseki'mizin evladı olan Şehit Zafer Çetin'in kardeşi Eyüp Çetin ve ailesiyle bir araya geldik. Şehit ailemize hayırlı olsun dileklerimizi ileterek hal ve hatırlarını sorduk. Bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti olarak onların her zaman devlet şefkatiyle yanlarında olduğumuzu bir kez daha hatırlattık" dedi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Lapseki, Eyüp, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:22 İstanbul'da postanede "yankesicilik" yapan kadın yakalandı
13:21 Diyarbakır hdp önündeki eylemde 87'nci gün
13:21 Sancaktepe'de, baba-oğul 1 ton demiri böyle çaldı
13:20 "Türkiye olarak zor dönemi geride bıraktık"
13:20 Kaçak elektrik soba satıcılarını da vurdu
12:49 Asgari ücrette ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 578 liranın altında hiçbir şeyi konuşamayız
12:40 İmamoğlu karşıtları, su zammına ilişkin broşür hazırlayarak İstanbul'da propaganda yaptı
12:20 Fenerbahçe, Victor Moses ile yolları ayırıyor
12:02 Son dakika: Bakan Turhan: Türkiye'de ilk defa akıllı ulaşım altyapısını tamamladık
11:59 İstanbul emniyetinde yeni dönem! 2 bin polise yaka kamerası takıldı
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
09:23 Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi
28.11.2019 13:22:44