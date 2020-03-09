Menü
Haberler ›› Güncel ››Lapseki'de sokak hayvanları için toplandılar - Güncel

Lapseki'de sokak hayvanları için toplandılar

Çanakkale'nin Lapseki içesinde Lapseki-Çardak Sokak Hayvanları Koruma Derneği genel kurul toplantısı yapıldı.

09.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:36
Lapseki'de sokak hayvanları için toplandılar
Çanakkale 'nin Lapseki içesinde Lapseki- Çardak Sokak Hayvanları Koruma Derneği genel kurul toplantısı yapıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yer alan sahil Sosyal Tesisler'de gerçekleşen oturuma Dayanışma Hayvan Hakları Federasyon Başkanı Timur Ugan da katıldı. Yeni yönetim organlarının seçildiği genel kurulda, güncellenen hayvan hakları kanunlarındaki çalışmalar anlatıldı. İlçede hayata geçirilmesi planlanan bakım evi, veteriner hekim ve hayvan dostu personel alımı konuları tekrar gündeme getirildi. Mevcut Başkan Hüveyda Gül yapılan oylamada yeniden Lapseki-Çardak Sokak Hayvanları Koruma Derneği başkanı seçildi.

Gül toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Lapseki'de yapılacak projesi ve bütçesi hazır bakım evi, veteriner hekim ve hayvan dostu personel alımı konuları bugün tekrar gündeme geldi. Bu yönetimin bir an önce hayata geçirmeyi istediği projelerin başında yer alıyor. Bugün çok değerli bir katılımcı da aramızda yer aldı. Ben Dayanışma Hayvan Hakları Federasyon Başkanı Timur Ugan'a verdiği desteklerden dolayı arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler : Çanakkale, Lapseki, Çardak, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti Güncel
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı Güncel
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı Güncel
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı